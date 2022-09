Rocha Moya no descarta alianza con el PAS para el 2024

Una alianza con el PAS para el 2024 no es algo que descartó el Gobernador Rubén Rocha Moya, al ser cuestionado sobre si se pudiera seguir trabajando con este partido.

“En el tema de política, que por cierto voy a responder esta como única pregunta, de esa naturaleza, ya no quiero traer el tema PAS conmigo”.

“Que les quiero decir yo, un día les dije a todos los periodistas, me preguntaron, ¿oiga usted va a recomendar alianza con el PAS para el 2024?, yo les dije sí, si cumplen dos condiciones, una, que no golpeen a Morena y dos que no judicialicen los consejeros que se les bajaron de la lista”.

El cuestionamiento se le hizo después de que en días recientes el Gobernador se reuniera con el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien también ha sostenido reuniones con el líder del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda.

“Bueno, no se habló, no tratamos esos asuntos, porque fuimos a gestionar si se alargaba el plazo del periodo deregularización de carros, hay una buena expectativa, pero no lo podemos saber hasta el día 20, el Presidente tendría que decir si sigue o no sigue y aprovecho la pregunta para decirles que ya hicimos la gestión para este caso”, dijo.

Aunque previo a contestar sobre esto, destacó que ya no quiere traer el tema PAS con él, sí reconoció que se respetó las peticiones que le había hecho al Partido Sinaloense, y que por ello no descarta una posible alianza además de que dijo ya se trabajó con ellos.

“Se cumplieron esos dos, ni judicializaron, ni han golpeado a Morena, ¿qué le digo entonces?, y con eso concluyó, yo si me preguntaran y si estuviera el caso una alianza para el 2024, daría mi opinión positiva, quiero ser congruentes con lo que les dije ese día, se cumplieron esas dos condiciones, yo sí daría mi opinión, ¿por qué?, porque ya hemos estado aliados”, señaló.

“Ese es simplemente y claro que daría mi opinión en positivo, y voy a corregir, sí comenté este tema un poquito lo comenté, ¿por qué? Porque a él lo habían visitado, el tema es que no hay guía para el Secretario de Gobernación, una guía política que tratar con estados sino es con el Gobernador y ese en el caso de la política institucional, hay política que se puede dar en la calle, bueno, pueden ir sin mí, bueno, otras cosas, pero la política institucional, entonces esa es mi opinión. Si me preguntaran a mí en este momento quiero ser congruente y se los dije cuando fui a inaugurar la Ceiba, ahí les dije, que preguntaron ustedes si se cumplen esas dos condiciones se cumplieron, por lo tanto yo sí daría mi opinión positiva en el caso de que me la preguntara, ¿qué tanto vale mi opinión? Ya lo veremos entonces, pero sí la daría. Ya no quiero contestar cosas de este político”.

Semanas anteriores, el Gobernador realizó señalamientos en contra del ex Secretario de Salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda, por involucrarse en votaciones internas de Morena, y refirió un supuesto apoyo del Rector, Jesús Madueña Molina y la Universidad Autónoma de Sinaloa para llevar acabo un atraco político contra Morena.