Rocha Moya no investigará a Quirino cuando salga del Gobierno; son procesos de otras instancias, señala

El Gobernador electo Rubén Rocha Moya no investigará al actual Gobernador Quirino Ordaz Coppel cuando acabe su gestión porque hay procesos, señaló en conferencia de prensa.

“Yo voy a hacer lo del Presidente, yo no voy a investigar a nadie, hay procesos”, dijo.

“Esos procesos no estarán bajo mi control, esos procesos se hacen porque son de ley, caminan pero yo no, yo no voy a investigar a nadie, ni al Gobernador saliente ni a nadie, no me quiero distraer en eso, quiero ver para adelante”, subrayó Rocha Moya.

Explicó que el Congreso del Estado revisa las cuentas y si detectan algo que pueda configurarse con la presunción de un delito pasa a la Fiscalía General del Estado, y si lo consideran acreditable, esta instancia lo presenta ante un juez.

“Y si las instancias correspondientes encuentran elementos, que procedan, pero esos procesos siguen ahí”, comentó el Gobernador electo.

- ¿Si llega a juicio se va a seguir el procedimiento?

Sí. Lo van a saber en cada momento, pero mi compromiso es ese, yo no puedo meterme a esas cosas.

En respuesta a cuestionamiento de la prensa, Rocha Moya afirmó que no otorgará perdones a los funcionarios.

“Si hay alguien que tenga alguna responsabilidad de frente a los recursos públicos pues que la instancia resuelva, nosotros no vamos a ser los que vayamos a salvar a nadie, no hay compromiso de eso”, subrayó el mandatario electo.