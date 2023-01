El Gobernador Rubén Rocha Moya anunció que no presentará ante el Congreso del Estado ninguna iniciativa para reformar las leyes orgánicas de las universidades autónomas de Occidente, de Sinaloa, e Indígena de México.

“Ese es un compromiso que hago aquí ante esta comunidad de la UAdeO, yo cuando lo hice, lo hice como rector (de la UAS)”, expresó Rocha Moya en un evento de firma de convenio con la rectora de la UAdeO, Sylvia Paz Díaz Camacho.

El Gobernador explicó que la Ley General de Educación Superior señala que si se quiere reformar la ley orgánica de las universidades autónomas, tendrán como condición que consulten a la comunidad universitaria.

“Debe ser una consulta libre, a todos”, enfatizó.

Pudieran modificar, continuó, la manera en cómo es nombrada la rectora o rector, pueden consultar qué tipo de niveles de educación va a impartir la universidad, etcétera, pero tienen que consultar a estudiantes, profesores y trabajadores.

“De lo contrario sí se vulnera la autonomía, es decir, legislar al margen de lo que piensa la comunidad universitaria”, recalcó.

Además debe de haber una opinión del órgano colegiado superior de la universidad.

“Yo les he contestado, ¿y bueno qué temor tienen? Si van a hacer una reforma pues le consultan a la comunidad, y la comunidad si dice sí, bien, si dice no, no, entonces ¿cuál es el problema?”, comentó.

Esta semana el Congreso del Estado anunció que para el siguiente periodo legislativo tiene contemplado analizar reformas a las leyes orgánicas de la UAdeO, UAS y UAIM, lo que provocó el rechazo del rector de la UAS, Jesús Madueña Molina; y de la rectora de la UAdeO, Sylvia Paz Díaz Camacho.