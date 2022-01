Rocha Moya no quiere prorrogar regreso presencial a clases; será el 17 de enero, hasta el momento

CULIACÁN._ El Gobernador Rubén Rocha Moya señaló que por el momento no han contemplado aplazar el regreso a clases presenciales ante el incremento de casos de Covid-19 en Sinaloa.

“No quisiera adelantar ningún comentario acerca de si lo vamos a prorrogar, yo quisiera que no lo prorrogáramos, que realmente el 17 pudiéramos estar en condiciones de regresar a clases”, dijo el mandatario estatal.

“El comportamiento de Ómicron, como lo dije hace un rato en el tema de su peligrosidad, los niveles de peligrosidad nos indican que preferentemente no desactivemos a la sociedad, no la confinemos, no la metamos a la alarma, sino que manejemos con cuidado, por supuesto, el tema, y procuremos que cada evento lo desarrollemos con mucha responsabilidad”, añadió.

Rocha Moya anunció que este lunes llegarán 78 mil dosis de la vacuna contra el Covid-19 para suministrar en personal educativo, cuya jornada de vacunación iniciará este miércoles.

“Creo que alcanzan las dosis para todos los maestros. Le vamos a apostar, fundamentalmente, a la vacunación en la aplicación de pruebas que está en la medida de lo posible generalizándose y el resto de medidas”, explicó el Gobernador.

“Por ahora no podría decirles qué pasa, estaríamos en la idea de que el 17 sí tengamos clases presenciales”, reiteró.

Hasta el reporte diario emitido el 9 de enero, Sinaloa tenía 3 mil 447 casos activos de coronavirus en los 18 municipios.