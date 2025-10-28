Rocha Moya pide a ‘adelantados’ respetar tiempos de campaña

El Gobernador Rubén Rocha Moya hizo un llamado a los actores políticos que ya muestran actividad anticipada rumbo a los próximos procesos electorales a respetar los tiempos establecidos por la ley y evitar incurrir en actos que puedan ser considerados como campañas adelantadas.

El Mandatario estatal recordó que las disposiciones electorales protegen la equidad de las contiendas y que los organismos encargados de vigilar su cumplimiento, tanto estatales como federales, pueden emitir observaciones o sanciones a quienes vulneren la norma.

“Está protegido por la ley. Todo eso, todas las que aspiran y los que aspiran, son los que les van a llamar la atención con algún señalamiento las autoridades, están registrando una historia de frente al momento que se van a elegir. Para que eviten problemas ellos y esperen los tiempos”, expresó Rocha Moya.

El Gobernador enfatizó que cada acción pública que realicen los aspirantes, incluso si se presenta fuera de un periodo oficial de campaña, forma parte de un registro que será valorado por las autoridades electorales al momento de determinar si existieron o no irregularidades.

Rocha Moya reiteró que, aunque el interés político comienza a incrementarse en distintas regiones del estado, es necesario mantener el respeto a las instituciones y garantizar un proceso electoral transparente. Destacó que su gobierno se mantendrá al margen de los procesos partidistas y que el objetivo es preservar la estabilidad política y social en Sinaloa.

El llamado ocurre en un contexto donde distintas figuras públicas y militantes de diversos partidos comienzan a mostrar presencia en eventos, reuniones o actividades de carácter político, pese a que los comicios locales y federales en Sinaloa están programados para el año 2027.

En esa elección se renovarán la Gubernatura, los 20 Ayuntamientos y el Congreso del Estado, además de coincidir con la renovación del Congreso de la Unión y el Senado.

El Gobernador subrayó que el cumplimiento de la ley electoral no solo es una obligación jurídica, sino también un acto de responsabilidad política frente a la ciudadanía, que espera procesos justos, con reglas claras y sin ventajas indebidas.

Recordó que en cada proceso electoral reciente las autoridades han registrado casos de promoción indebida o de difusión de mensajes políticos fuera de tiempo, lo que genera procedimientos y resoluciones que pueden afectar las aspiraciones de quienes buscan participar en la contienda.

En las últimas semanas, encuestas y proyecciones políticas han comenzado a circular en medios y redes sociales sobre posibles perfiles para la contienda de 2027.