Rocha Moya pide a nueva Secretaria de Transparencia mantener primer lugar nacional

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que la principal instrucción a la nueva titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas es cuidar y defender la transparencia en la administración estatal.

Durante una entrevista, destacó que Sinaloa se encuentra actualmente en el primer lugar nacional en materia de transparencia, junto con otras entidades, y señaló que el objetivo es mantener esa posición en el próximo reporte correspondiente al ejercicio 2024.

Rocha Moya indicó que la meta del Gobierno del Estado es cerrar dicho periodo con cero observaciones, lo cual consideró un aspecto clave para la rendición de cuentas.

El Gobernador resaltó el perfil profesional de la nueva Secretaria, Sandra Guadalupe Angulo Cázarez, señalando que cuenta con experiencia en áreas financieras y de obra pública, además de haber desempeñado funciones dentro de la Secretaría de Finanzas.

Confirmó que, además de las tareas de transparencia, la funcionaria también tendrá a su cargo la revisión del tema de ayudas dentro de la administración estatal.

Finalmente, Rocha Moya aclaró que no se contemplan más cambios en el Gabinete estatal por el momento.