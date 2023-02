Para dar certidumbre a productores de maíz es necesario imponer un precio de garantía que asegure una comercialización rentable, expuso el Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya ante el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México Víctor Manuel Villalobos Arámbula.

“Olvídense de las bases, que no haya bases, un precio que nos garantice que arrancamos al promedio del año pasado, ¿de acuerdo?, impónganse el precio de garantía, ¿qué puede ser?, seis mil y tantos más la cobertura que ya no pagaría el productor, que se le puede incorporar al precio, porque si tiene un precio de garantía no necesita comprar coberturas, porque la cobertura es un seguro para que les garantice, es decir, se puede poner con dos componentes; un primer precio tope y póngase la cobertura para que la reciban todos los productores y eso nos de finalmente el número mágico, que no este por debajo del año anterior, este es nuestro planteamiento”, propuso el Gobernador.

Esta propuesta fue expuesta por el Gobernador durante su intervención en el discurso de bienvenida de la Expo Agro Sinaloa, en donde estuvieron presentes autoridades locales, estatales y federales.

“Así quedamos con en el Presidente, le digo yo, échenos la mano con la comercialización y luego, nosotros nos encargamos de sembrar nuestro campo. Ya tenemos 500 mil hectáreas con permiso de siembra de maíz, queremos llegar a 520 mil y seguramente que las vamos a tener”, señaló Rocha Moya.

Villalobos Arámbula anunció que Sinaloa tendrá un programa de apoyo de fertilizantes adicional al que ya se estableció en todo el territorio nacional, para reforzar la producción agrícola.

“En Sinaloa vamos a tener un programa especial de fertilizante adicional al que se viene dando en el resto del país, de modo que estaremos pronto, muy pronto, con el apoyo del Gobernador, definiendo como vamos a llevar a cabo este programa”, informó el secretario federal.