Rocha Moya pide a sinaloenses cuidarse ante la temporada de tormentas y huracanes

EL FUERTE._ De visita en Mochicahui, El Fuerte, el Gobernador Rubén Rocha Moya pidió a la población que se cuide ante los estragos que pueden causar las lluvias en las diferentes localidades.

“Estamos con pronósticos de lluvias, de que hoy puede llegarnos agua, entre hoy y mañana, pero mira como está el sol, bien, pero estamos preparados, ya le dije a la gente ‘cuídense ustedes, no anden cuidando que los marranos y las gallinas, y que no sé qué, lo otro lo podemos reponer, yo les voy a ayudar para eso’”, comentó Rocha Moya.

“Que se cuiden todos los que viven en las orillas de los arroyos, como nunca en la historia había crecido el arroyo, es que están en la orilla del arroyo tiene que cuidarse, que se cuiden”.

El Mandatario estatal destacó que continuamente se está trabajando con la dirección de Protección Civil estatal para la prevención de pérdidas de vida, derivados de los riesgos que se dan al tener desborde de ríos y arroyos.

“Por lo tanto vamos a estar muy atentos, ya tenemos junto con el Presidente de aquí (El Fuerte) y con Protección Civil a nivel estatal toda la prevención de vida, sobre todo porque ya las presas se me están llenando, necesitamos administrarlas bien. Tú, Secretario de Agricultura, hay que estar atentos con Conagua, que nos administren el desfogue del agua, la del Sabinal es peligrosa, está bien”, indicó.

El Gobernador detalló que se tiene el reporte que puede haber remanentes de agua por la cercana presencia de "Javier", y también el otro fenómeno meteorológico “Kay”, que se pronostica tome una dirección cercana a las costas de Nayarit.

Sobre los apoyos a damnificados por la lluvias, dijo que ya se está trabajando en ello.

“Eso ya estamos haciendo, los damnificados están siendo atendidos, la gente que ha sido, nosotros cumplimos”, dijo.

Rocha Moya también mencionó sobre el desfogue que se está realizando en algunas presas del estado, las cuales ya habían llegado al límite de su porcentaje de capacidad.

“No tengo información del desfogue, el desfogue está programado, incluso ya se ha estado desfogando porque existen dos presas derivadoras, después de la Huites está la Miguel Hidalgo y luego está la Josefa, tenemos bastante espacio todavía, no tenemos problema, por eso es que el desfogue tiene que hacerse despacito, para que no nos afecten los que viven en los cauces”.

Rocha Moya detalló que en la presa Huites se está al 80 y tantos por ciento, y que está calculado, por lo que ahí no se tiene mayor problema.

“Podría ser por ejemplo, si soltamos el Sabinal y se suelta fuerte, tenemos ocho comunidades, La Trinidad y etcétera, todas las tenemos debidamente registradas y tenemos y hemos creado, y adaptado los albergues necesarios para , e incluso la gente que preventivamente quiere irse al albergue ya se va, ahí el Presidente Municipal está muy atento en Guasave.

“Nadie como yo está atento de eso, y Protección Civil todos los días lo estamos viendo, yo a las 5:00 de la mañana me mandan, no me deberían de levantar tan temprano porque me voy a morir, estoy muy atento de eso”, expresó.