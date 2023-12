CULIACÁN._ Durante su Conferencia Semanera, el Gobernador Rubén Rocha Moya se pronunció en contra de la instalación de retenes en las carreteras, ya que se complica el tránsito de los paisanos que regresan en este periodo vacacional a México, pero sobre todo, ante las denuncias ciudadanas de que en muchos de estos puntos de revisión se extorsiona a las viajeros.

Dijo que de manera personal, él está en contra de la instalación de los retenes en las carreteras, pues a nadie se le debe impedir el derecho constitucional del libre tránsito, y por eso pidió a las autoridades estatales la suspensión de estos operativos y al mismo tiempo, este mismo exhorto lo hizo a la Federación, específicamente a la Fiscalía General de la República y a los municipios de Sinaloa.

“Me he puesto en la idea de que la carretera esté perfectamente bien, ya fui y la supervisé antier, no quiero que traten mal a nuestros paisanos, a los mexicanos en general, y si hay personas nuestras –del Gobierno del Estado- que hagan eso, por favor inmediatamente dejen de hacerlo”.

Rocha Moya se refirió a una denuncia ciudadana de que en el norte del Estado se pretende extorsionar a los paisanos, por parte de personal del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa.

El director del SATES, Ismael Bello Esquivel, señaló que en el norte del Estado se instaló un punto carretero con personal de la institución donde sólo se brinda información y asesoría a los paisanos que cruzan Sinaloa, pero advirtió que contiguo a este punto existe un retén de la Fiscalía General de la República, cuyos elementos se manifiestan también como SATES sin serlo, de lo cual hay evidencias, con material fotográfico.

“Cualquiera puede decir que es el del SATES o de la FGR; no puede haber de ningún tipo, de por sí, yo ni quiero los retenes, ojalá que quiten esos retenes, yo se lo pediría a FGR y se lo pediría a la Ministerial, que a veces la veo, también he visto a los estatales cuando voy a Badiraguato allá cerca de La Majada, ahí me han parado, en la salida a Mazatlán igual, ahí se ponen, y no tienen por qué, en la salida de Culiacán se ponen, y también en el crucero de Pericos, pero esos son policías de Mocorito”, dijo Rocha Moya.

Por ello, precisó que ésta es la instrucción para las autoridades que dependen del Gobierno del Estado de Sinaloa, pero en el caso de los Ayuntamientos es un exhorto a que no se instalen estos puntos carreteros.

“Háganme el favor, de dejar libre el tránsito a todos, a los sinaloenses, y sobre todo a nuestros paisanos, hay que tratarlos bien, ellos vienen a ver a sus familias, les quitan dinero, les quitan cosas. Estoy en contra de esos retenes, por favor hagan posadas y no hagan retenes”, asentó.