El Gobernador Rubén Rocha Moya planteará a la Federación que el uso de cubrebocas en Sinaloa no sea obligatorio, informó en la conferencia de prensa que encabeza cada lunes.

“Necesitamos incorporarnos plenamente en esta nueva normalidad, sin embargo, tengo que hacer algunas consideraciones con la Federación, vamos a verlo”, comentó el mandatario estatal.

“Yo lo tengo en mente, me parece que ya debiéramos dejarlo, no obligarlos a dejar el cubrebocas sino que lo use cada quien si lo quiere hacer y que no esté obligado a traer su cubrebocas, que te obligan para meterte al restaurante, o para meterte a la oficina, etcétera”, agregó.

La propuesta sería cuando el Semáforo Epidemiológico esté en color verde. En Sinaloa la Canaco en Mazatlán ya hizo el señalamiento de la flexibilidad sobre el uso del cubrebocas.

“Quiero ver qué consideraciones hay porque ya hay estas expresiones estatales, se están dando. Yo no quiero hacerlo a la libre”, comentó.

“Vamos a tratar de tomar una decisión que tenga que ver con una coordinación con el Gobierno Federal y si dicen que ya vale la pena tomar la decisión de que el cubrebocas solamente lo use el que desee hacerlo ya como una decisión definitiva, claro está que ojalá, toco madera, llegara a complicarse una nueva ola tendrás que tomar otra vez la decisión de los cubrebocas son necesarios”, añadió.

Rocha Moya informó que tienen tres semanas registrando tendencia a la baja tanto de contagios como de defunciones en la entidad provocadas por el Covid-19.