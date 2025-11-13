$!Rocha Moya presenta en la FIL Culiacán libro sobre el proceso legislativo de la reforma educativa

En la Feria Internacional del Libro de Culiacán, el Gobernador Rubén Rocha Moya presentó su libro “La reforma educativa. Un reporte desde el Senado”, una obra que documenta el proceso legislativo que dio forma a la reforma constitucional en materia educativa y a las leyes que actualmente rigen el sistema educativo nacional, derivadas de los cambios al artículo tercero. Rocha Moya explicó que el libro es útil para investigadores y especialistas en educación, así como para quienes estudian los procedimientos legislativos. “Este libro puede interesar para los investigadores en educación. Contiene el proceso de cómo se hicieron todas las leyes de educación que hay en este momento desde la reforma constitucional al artículo que fue una reforma importante, integral”, expresó.

Durante su intervención, el Gobernador de Sinaloa detalló que la obra incluye el desarrollo legislativo realizado cuando presidió la Comisión de Educación en el Senado. “Yo lo hice siendo presidente de la Comisión de Educación, a mí me tocó dictaminar todas las leyes estas del Senado, por eso el libro se llama ‘La reforma educativa. Un reporte desde el Senado’”, expuso. Al explicar la estructura del texto, mencionó que se integran las leyes que surgieron tras la reforma constitucional: la Ley General de Educación, la Ley de Maestros y Maestras, y la ley dedicada a la mejora permanente de la educación, que dio origen al organismo encargado de normar la vida académica nacional. “Están comprendidas todas las leyes: la de educación general, la ley de maestros y maestras... y una tercera ley que se refiere a la mejora permanente de la educación”.

Sobre el proceso legislativo, precisó que las reformas fueron aprobadas primero por la Cámara de Diputados, posteriormente por el Senado y finalmente por los congresos estatales. “Fueron reformadas en el Congreso de la Unión, empezando por la Cámara de Diputados... luego la Cámara de Senadores tuvo otro proceso de reforma y luego cada uno de los 30 estados”, afirmó. El Mandatario estatal destacó también la participación de especialistas cuyas opiniones fueron incorporadas en el volumen. “Aquí están sus opiniones, también podrán ver alguna de las intervenciones de los y las senadoras que hicieron su intervención escrita”, señaló.

Rocha Moya recordó antecedentes históricos de reformas educativas en México y explicó cómo algunas transformaciones previas derivaron en cambios curriculares y en la creación de materiales como los libros de texto gratuitos. También mencionó las dificultades que enfrentó la reforma educativa aprobada durante el sexenio del ex Presidente Enrique Peña Nieto. “Esa reforma es la que generó un gran descontento entre el magisterio, se basó fundamentalmente en la evaluación de los maestros”, expuso.