A unas horas de que Rubén Rocha Moya haya nombrado a un nuevo Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, el Gobernador de Sinaloa propuso realizar cambios en la estrategia de vigilancia.

Solicitó a su nuevo Secretario que en las calles de Sinaloa no hayan policías encapuchados y que se límite el uso de vehículos blindados e imponentes en recorridos.

“El uso de los instrumentos de seguridad en general, era muy común que circularan carros blindados, esos no los quiero en la calle, que los tengan para operaciones que se tengan que hacer, pero no los quiero circulando, no quiero que se magnifique la idea de cuál es el problema de seguridad en el estado, entre otras cosas que vamos a revisar”, mencionó el mandatario estatal.

Lo anterior fue dicho por el Gobernador durante su conferencia de prensa La Semanera, en la que no estuvo presente el nuevo Secretario Gerardo Mérida Sánchez.

En su discurso pidió al Secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, que revisara cómo implementar una política de seguridad en la que no se intimide a la ciudadanía.

Sobre colocar a Mérida Sánchez como titular de seguridad estatal, el Gobernador señaló que aunque sea una recomendación desde la Secretaría de la Defensa Nacional el nombramiento de un miembro del gabinete estatal depende del ejecutivo.

“Los funcionarios que se nombran en el área, dependen de la autoridad del Ejecutivo. No puede haber dobles mandos, aquí hay solamente un mando, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado está bajo el mando del Gobernador del estado”, mencionó.