Rocha Moya reaparece y acusa campaña en su contra

A 69 días de haber solicitado licencia como Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya reapareció públicamente este jueves mediante un mensaje en redes sociales, en el que aseguró haber permanecido en su domicilio en Culiacán desde el 1 de mayo, negó contar con protección de corporaciones federales y afirmó que las acusaciones en su contra carecen de sustento.

En su publicación, Rocha Moya recordó que solicitó separarse del cargo para que las autoridades pudieran investigarlo sin la protección del fuero constitucional, luego de los señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos sobre presuntos vínculos de funcionarios sinaloenses con el crimen organizado.

Señaló que durante este periodo compareció ante la Fiscalía General de la República, donde respondió a los cuestionamientos del Ministerio Público federal, aseguró.

“Desde el día 1 de mayo hasta hoy, he permanecido, sin moverme, en mi domicilio en la ciudad de Culiacán”, escribió.

También rechazó versiones periodísticas que lo ubicaban bajo resguardo de fuerzas federales.

“No me protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna. Es absolutamente falso lo que escribe el periodista Carlos Loret de Mola”, sostuvo.

En el mismo mensaje afirmó haber sido víctima de calumnias y reiteró que las acusaciones formuladas por una oficina del Gobierno de Estados Unidos son falsas.

Además, atribuyó los señalamientos a un ataque impulsado por “la ultraderecha” que, dijo, busca menoscabar la soberanía nacional y desacreditar al movimiento de la Cuarta Transformación.

La publicación representa la primera postura pública de Rocha Moya desde que solicitó licencia al cargo el pasado 1 de mayo, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señalara, junto con otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, de presuntamente brindar protección a una facción del Cártel de Sinaloa.

Tras esos señalamientos, el Congreso del Estado aprobó su separación temporal y designó como gobernadora sustituta a Yeraldine Bonilla Valverde.

La Fiscalía General de la República informó el 8 de julio de 2026 que hasta ahora no ha encontrado ninguna prueba de que Rubén Rocha Moya, Gobernador con licencia de Sinaloa, y los nueve ex funcionarios reclamados en extradición por Estados Unidos tengan vínculos con el Cártel de Sinaloa.