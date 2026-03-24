Rocha Moya rechaza señalamientos de activistas y defiende política de transparencia

El Gobernador Rubén Rocha Moya expresó su desacuerdo con la desaprobación de activistas al asegurar que su administración mantiene un compromiso firme con la transparencia y el acceso a la información.

El Mandatario subrayó que su Gobierno trabaja en la armonización del marco legal para garantizar que cualquier ciudadano pueda acceder a la información pública sin obstáculos.

“Armonizar la ley en general y dejar establecido el compromiso de que vamos a reglamentar y garantizar, a través de norma formal, que la información llegue a quien la solicite”, afirmó.

Ante las críticas, Rocha Moya pidió no adelantar juicios y reiteró que la apertura informativa es una prioridad en su gestión.

“No, que no se anticipen tanto; nosotros somos en primer lugar transparentes y nos interesa que la gente esté enterada. Vamos a evitar burocracias”, sostuvo.

El posicionamiento del Gobernador se da luego de que activistas y expertos en transparencia emitieran observaciones en materia de transparencia, lo que generó reacciones en el ámbito público.

Sin embargo, Rocha Moya insistió en que su administración continuará fortaleciendo los mecanismos institucionales para garantizar el derecho de acceso a la información.

Reiteró que su Gobierno buscará simplificar procesos y eliminar trabas administrativas, con el objetivo de que la ciudadanía tenga un acceso más ágil y efectivo a la información pública.