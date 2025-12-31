Rocha Moya recibirá el Año Nuevo en Altata, Navolato

El Gobernador Rubén Rocha Moya se encuentra este miércoles en la bahía de Altata, Navolato, donde recibirá el Año Nuevo en compañía de su familia, al tiempo que mantiene la supervisión del operativo de seguridad implementado con motivo de las celebraciones de fin de año en todo Sinaloa.

Durante su estancia en este destino turístico, el Mandatario estatal deseó un feliz Año Nuevo a las y los sinaloenses, e invitó a la ciudadanía a disfrutar de las festividades de manera responsable y en compañía de sus seres queridos.

Acompañado de turistas y un grupo de motociclistas, Rocha Moya destacó el despliegue de seguridad carretera y la presencia de autoridades para garantizar la tranquilidad de quienes visitan Altata y otros puntos turísticos del estado.

El operativo de fin de año contempla la movilización de elementos de los tres órdenes de gobierno, así como de cuerpos de auxilio y rescate, con el objetivo de prevenir hechos delictivos y salvaguardar la integridad de la población y visitantes en Sinaloa.