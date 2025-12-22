Rocha Moya reconoce confrontación entre grupos y anuncia refuerzo federal ante hechos violentos en Escuinapa

Ante los hechos de seguridad de alto impacto registrados en días recientes en el municipio de Escuinapa, donde se han reportado balaceras y asesinatos, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reconoció que en la zona existe una confrontación entre grupos, aunque aseguró que la situación está siendo atendida y que no se dejará solo al Estado.

Al ser cuestionado sobre las características de los hechos violentos, el Mandatario estatal indicó que se trata de un fenómeno complejo y que el diagnóstico completo lo tienen las fuerzas federales.

”No sabemos qué tenga, lo que pasa es que ahí son los mismos. Vete a saber si alguno de ellos está siendo ayudado por algún grupo, pero ese diagnóstico todavía no lo tengo yo a la mano, lo pueden tener los militares que son los que están más directamente”, expresó.

Sobre la posibilidad de un mayor despliegue de fuerzas federales, Rocha Moya confirmó que el reforzamiento ya está en proceso.

”Sí, eso ya lo estamos trabajando”, dijo, y al insistirle si ya se encontraban en marcha, respondió: “Sí, sí, sí, ya los tenemos en marcha”.

El Gobernador subrayó que el tema de seguridad en Sinaloa responde a una confrontación entre grupos, pero reiteró que existe atención permanente y respaldo por parte del Gobierno federal.

En ese contexto, señaló que el apoyo federal también se ha reflejado en el área productiva, particularmente en el sector agrícola, al que calificó como característico del estado.

Detalló que se han abierto ventanillas para la venta de maíz y trigo, además de apoyos específicos para productores de frijol.

“Se está apoyando en el área productiva, particularmente el granero. En el caso del maíz, la venta de maíz; el caso del trigo, se abrieron las ventanillas y además nosotros lo estamos apoyando en el caso del frijol”, señaló.

Los pronunciamientos del Gobernador se dan en medio de un contexto de violencia reciente en Escuinapa, municipio del sur de Sinaloa que ha registrado eventos armados en días previos, lo que ha generado preocupación entre la población.