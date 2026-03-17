Rocha Moya reconoce labor de Schazarino, Secretario de seguridad saliente

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reconoció la labor del General Óscar Rentería Schazarino tras su salida de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la cual responde a dinámicas propias del Ejército y no a fallas en su desempeño.

Durante entrevista, explicó que el relevo del mando obedece a la condición de militar activo de Rentería Schazarino, quien, dijo, debe cumplir con rotaciones institucionales para no afectar su desarrollo profesional dentro de las Fuerzas Armadas.

“Es un militar activo y ellos tienen ciertas rotaciones, porque si no hacen esa rotación, les perjudica en sus evaluaciones, él es General de Brigada y todavía aspira a General de División”, expresó Rocha Moya.

Subrayó que este tipo de movimientos son habituales dentro de la estructura castrense y descartó que la salida esté relacionada con resultados en materia de seguridad.

En ese contexto, también anunció la llegada de un nuevo titular de la dependencia, identificado como el General Téllez, quien asumirá el cargo como parte de esta transición.

Rocha Moya añadió que el cambio coincidió con la reciente visita de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con quien dialogó sobre necesidades en materia de seguridad, particularmente sobre el fortalecimiento del sistema C5.

La salida de Rentería Schazarino ocurre tras 15 meses al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, periodo en el que en Sinaloa se han registrado más de 2 mil homicidios, en medio de un contexto persistente de violencia en la entidad.