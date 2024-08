El Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, negó conocer los detalles sobre cómo las autoridades de Estados Unidos detuvieron a Ismael Zambada García, “El Mayo”, y Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, el pasado 25 de julio.

Rocha Moya aseguró que únicamente recibe la información que difunde la Fiscalía General de la República a través de sus comunicados de prensa.

Este 15 de agosto, la FGR emitió un comunicado en el que informó los motivos por lo que investigan a “El Mayo” y a Guzmán López, así como la identificación del aeropuerto en el cual habrían aterrizado ambos.

“No, yo no tengo información. Yo sé que ellos andan investigando, incluso ellos desmintieron muchas informaciones que les dieron en Estados Unidos, que no les dieron la precisión debida, y he leído que incluso los datos del avión y cosas clonadas, etcétera. Pero las he leído en el periódico”.

“Yo no soy instancia para que me informen de los resultados, sino que yo, como todo ciudadano, me entero de los boletines que da la FGR. Yo ayer estaba comiendo en la Ciudad de México antes de irme al aeropuerto, cuando empecé a leer el comunicado de la FGR”, defendió.

“El tema ese particular del crimen organizado corresponde a la Federación, esa es la investigación. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando nos piden coadyuvancia, lo hacemos, estamos obligados a hacerlo”.

Respecto a la investigación de estos hechos, así como del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, ambos el 25 de julio, dijo que la autoridad federal le pidió explicaciones de por qué estaba fuera de Sinaloa esa fecha.

“Ya entregué la información, porque ellos lo dijeron desde su primer boletín, que me pedirían la información pertinente. Me pidieron sobre mi salida, por qué no estaba yo en Sinaloa, yo ya reporté a la Fiscalía lo que me pidió”.

“Un documento firmado por mí, con anexos. El acuerdo, el decreto de vacaciones, que estábamos en periodo de vacaciones”.