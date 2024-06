El Gobernador Rubén Rocha Moya aseguró que no toma decisiones al interior de Morena en Sinaloa, y que se ha expresado en relación a sus opiniones y no como operador del partido.

El pasado lunes 10 de junio, el Gobernador Rubén Rocha Moya señaló que la Diputada federal, Merary Villegas Sánchez, se acercó a él para solicitarle su intervención en la asignación de candidaturas en el partido.

“A mí me gustan las libertades, que la gente diga lo que quiera”, dijo.

El Gobernador aseguró que Villegas Sánchez solicitó candidatura para su mamá, la diputada local Victoria Sánchez Peña, sin embargo esto no se logró y la legisladora se pasó al Partido del Trabajo para competir por la Presidencia Municipal de Culiacán. En las elecciones por la alcaldía de Culiacán resultó ganador Juan de Dios Gámez Mendívil, de Morena.

Sobre los comentarios realizados por Rocha Moya, Villegas Sánchez defendió que ella no buscó al Gobernador para solicitarle candidaturas.

“La recibí mucho, ¿sabés para qué la recibí? para que me pidiera la candidatura fulana, esta otra cosa, no me planteó nada del partido. Siempre la he visto, ya no me buscó, cuando se pasaron las candidaturas no me buscó”, defendió el Gobernador.

El Gobernador estableció que la vida política de Morena en Sinaloa es un asunto que es tratado por el consejo del partido, por lo que él se ha mantenido al margen de la toma de decisiones de la facción.