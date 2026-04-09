Rocha Moya respalda a Sheinbaum y cuestiona informe de la ONU sobre desapariciones

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, respaldó la postura de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y cuestionó la objetividad del informe emitido por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas sobre la situación de desapariciones en México.

Coincidió con la Presidenta en que el documento presenta deficiencias, al considerar que no refleja con precisión el trabajo que realizan las autoridades en la atención de este problema.

“Pues mira, tengo la misma opinión que tiene la Presidenta con relación a lo que se parece o aparece como un informe poco objetivo. Y esa es la misma opinión que tengo yo”, expresó.

Rocha Moya defendió que tanto el Gobierno federal como el estatal cuentan con experiencia en el tema, al señalar que han dado seguimiento permanente a los registros y acciones de búsqueda.

“Nosotros no lo hacemos por desconocimiento de causa. Nosotros tenemos años revisando todo, todo el padrón de desapariciones, todo, todo, todo. Hemos hecho campañas permanentes de búsqueda y apoyado a las buscadoras y buscadores”, afirmó.

En ese sentido, subrayó la necesidad de que este tipo de informes internacionales se elaboren con mayor rigor y apego a la realidad que enfrentan las entidades.

“Entonces, yo creo que se requiere que haya un poco más de objetividad en el informe”, añadió.

Las declaraciones del Gobernador se dan luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum reiterara su rechazo al informe del organismo internacional, al acusar posibles sesgos y señalar que no se tomaron en cuenta las observaciones del Gobierno de México, así como las acciones implementadas para combatir las desapariciones y fortalecer la búsqueda de personas.

Con este posicionamiento, el Gobierno de Sinaloa se suma al rechazo expresado desde el ámbito federal, en medio del debate sobre la evaluación internacional en materia de desapariciones en el País.