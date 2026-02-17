Rocha Moya respalda avances de Fiscalía en caso Ricardo Mizael y expresa respeto a marcha convocada

El Gobernador Rubén Rocha Moya reaccionó a los avances informados por la Fiscalía General del Estado en el caso del asesinato de Ricardo Mizael, estudiante de 15 años, y señaló que confía en los elementos que tenga la dependencia para proceder conforme a derecho.

Luego de que la Fiscal de Sinaloa Claudia Zulema Sánchez Kondo diera a conocer que ya se cuenta con la identidad de un presunto responsable, el Mandatario estatal sostuvo que no puede abundar en el tema, pero expresó su confianza en el trabajo de la institución.

“Si lo dijo la Fiscal es que ya debe tener elementos. No puedo yo platicar de ese tema porque sí deseo mucho que tengan elementos para poder proceder y si lo dice la Fiscal yo me atengo a lo que ella dice, yo no puedo agregar, no conozco”, declaró.

Sobre un posible acercamiento con la familia del menor, el Gobernador indicó que ya ha habido contacto a través de instancias oficiales, aunque señaló que los familiares han optado por mantener discreción.

“Ya lo hemos hecho como Comisión de Víctimas, sin embargo ellos han tenido cierta prudencia, han querido manejar las cosas con la debida discreción”, expresó.

En relación con la convocatoria a una marcha prevista para el domingo 22 de febrero, Rocha Moya manifestó que existe libertad para que se realicen este tipo de expresiones.

“El mensaje es qué bien que lo hagan. Lamentablemente lo van a hacer por alguien que pierde la vida y a nosotros nos duele que haya ocurrido, ellos tendrán toda la libertad como lo han tenido siempre para expresar su sentir, sus reclamos a la autoridad, y nosotros estaremos atentos con ello”, dijo.

El asesinato de Ricardo Mizael ocurrió el pasado 11 de febrero en el sector Los Ángeles, en Culiacán.

La Fiscalía informó que continúa con la integración de la carpeta de investigación para determinar responsabilidades y, en su caso, judicializar el asunto.