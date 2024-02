El Gobernador Rubén Rocha Moya respaldó las propuestas de reforma presentadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, las cuales incluyen cambios al sistema de pensiones, en materia de seguridad pública y en el ámbito energético.

El respaldo a las decisiones del mandatario federal fue demostrado por Rocha Moya al exponer los programas federales que se han implementado en la actual administración.

”¿Que es un Estado del Bienestar? No es más que los servicios del gobierno vayan a la población y eso es de lo que trata de manera directa, así se define, no hay otra definición más cortita y además, para efecto que nadie tenga temores de que eso supone caminar hacia una idea del socialismo o cosas por estilo, no, todo, yo se los he explicado aquí, todo sistema capitalista necesita programas compensatorios para efecto de evitar la pobreza, la marginación, la discriminación y poder evitar también problemas de inconformidad de los propios grupos marginados”, precisó el Gobernador.

Al recordar que la pensión para adultos mayores y el otorgamiento de becas, ya fueron previamente elevadas a nivel constitucional, otros programas como el apoyo para quienes no estudian ni trabajan y son acogidos como aprendices en empresas, aún están pendientes de incorporarse y otorgan grandes beneficios, indicó Rocha Moya.

”Se los acabo de decir en una reunión que tuvimos con empresarios, que aprovechen, porque en Sinaloa tenemos más de dos mil, alrededor de dos mil becas disponibles, para que las puedan considerar los empresarios, las diferentes empresas, esto es el beneficio fundamental que se busca, no solo es sostenerles a estos jóvenes con una aportación de 6 mil pesos mensuales, que tienen además derecho a seguro y lo que derive del seguro social, sino que es el hecho de que esas empresas pudieran contratarlos”, dijo.

Este martes el Presidente López Obrador expuso un total de 20 propuestas para reformar la Constitución.

Algunas de las propuestas de AMLO consisten en reconocer a los pueblos y comunidades indígenas atendiéndolos de manera preferente, reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año, otorgar becas a estudiantes de familias pobres de todos los niveles, garantizar atención médica y gratuita a todos los mexicanos.

Otras propuestas son hacer respetar las zonas con escasez de agua y solo autorizar concesiones para uso doméstico, prohibir el comercio de vapeadores y drogas químicas como el fentanilo, y no permitir que el aumento al salario mínimo sea menor al de la inflación.