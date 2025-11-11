Rocha Moya respalda respuesta del Ejército por muerte de las niñas en Badiraguato

Tras la confirmación de que seis elementos del Ejército Mexicano fueron encarcelados en Mazatlán por su presunta responsabilidad en la muerte de las niñas Alexa y Leydi, de Badiraguato, el Gobernador Rubén Rocha Moya aseguró que el caso avanza con apego a la ley y que no habrá impunidad.

El Mandatario estatal destacó que desde que ocurrieron los hechos, el Ejército actuó con rigor interno y los mandos mantuvieron retenidos a los militares mientras se desarrollaban las investigaciones por las vías militar y civil.

“Desde que ocurrió el hecho, el Ejército es muy formal. Los mandos detuvieron a los militares, los tuvieron retenidos. Ellos nunca salieron. Estaban retenidos porque finalmente se está tratando por dos vías: por la justicia militar y por la justicia civil”, explicó Rocha Moya.

Dijo sentirse satisfecho con la respuesta del Ejército y con el trabajo de la Fiscalía de Justicia Militar, luego de que el Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informara que los elementos ya se encuentran presos en Mazatlán.

“Me satisface mucho la respuesta que dio el general del Ejército y la respeto mucho, porque siempre ha dicho muy categóricamente: este asunto ha sido resuelto y tenemos a los responsables. Estoy muy satisfecho con eso, porque hay justicia”, expresó.

Rocha Moya reiteró que los elementos permanecieron bajo resguardo militar desde los primeros días del caso, aunque en su momento no pudo hacerlo público por tratarse de un proceso judicial en curso.

“Ellos tenían aquí (en Sinaloa), pero eran cosas que yo no podía declarar. Ya me preguntaron y ya lo aclaro. Estoy muy satisfecho con su justicia. Lamentablemente las niñas no van a volver, eso es lo más doloroso”, dijo.

El Gobernador concluyó señalando que este hecho debe recordar la importancia de proteger la vida de todos los sinaloenses, en especial de niñas, niños y jóvenes.

“Todos los seres humanos tienen derechos humanos. A nadie se le debe negar, porque todos merecen justicia”, afirmó Rocha Moya.

EL CASO

Alexa, de 11 años, y Leydi, de 7, fallecieron en mayo de 2025 durante un enfrentamiento en la sierra de Badiraguato.

La familia viajaba en una camioneta cuando quedaron atrapados en el fuego cruzado, aunque posteriormente las autoridades reconocieron que no murieron por fuego cruzado, sino presuntamente por acción directa de elementos del Ejército Mexicano.

Las niñas viajaban con su familia y visitaban la comunidad en un viaje familiar.

La muerte de las niñas causó conmoción en Sinaloa. Se realizaron homenajes en su escuela primaria “Rafael Ramírez” en Culiacán y marchas exigiendo justicia. La familia ha insistido en que fueron víctimas del Ejército y ha pedido a las autoridades que no haya impunidad.