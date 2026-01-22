$!Rocha Moya se reúne con comercializadores de garbanzo previo a misión comercial en Dubái

A unos días del arranque de la Expo Gulfood 2026, el Gobernador Rubén Rocha Moya encabezó una reunión con comercializadores de garbanzo que participarán en esta feria internacional de alimentos, que se llevará a cabo del lunes 26 al viernes 30 de enero en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Durante el encuentro, autoridades estatales y representantes del sector comercial abordaron la estrategia de participación de Sinaloa en esta exposición, cuyo objetivo es explorar nuevos mercados y lograr la comercialización de la cosecha de garbanzo que se producirá en el estado durante el presente ciclo agrícola.

Al concluir la reunión, el Secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel, informó que esta misión comercial es relevante debido a que la Expo Gulfood se realiza previo a la cosecha de garbanzo tanto en México como en otros países productores, como India, lo que permite establecer referencias de precio para el grano en los mercados internacionales. Indicó que se prevé una cosecha estimada de entre 50 mil y 60 mil toneladas de garbanzo en Sinaloa, volumen que se buscará colocar en esta feria mundial en condiciones favorables para los productores, como ocurrió durante la edición 2025 del evento. Bello Esquivel señaló que a la Expo Gulfood asistirán productores, empresas comercializadoras y representantes del Gobierno del Estado, con el propósito de fortalecer la presencia del garbanzo sinaloense en mercados internacionales y ampliar las oportunidades de exportación.