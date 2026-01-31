Rocha Moya se reúne con la Senadora Imelda Castro en Culiacán

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sostuvo este sábado un encuentro con la Senadora Imelda Castro Castro en Culiacán.
A través de redes sociales, el Mandatario informó que coincidió con la legisladora sinaloense, con quien compartió un café y dialogó sobre la agenda legislativa del próximo periodo ordinario.
Durante la reunión, dijo, abordaron los temas que se discutirán en el Congreso de la Unión en las próximas semanas.
“Coincidí esta mañana con la senadora Imelda Castro Castro, en Culiacán. Nos tomamos un café y conversamos sobre la agenda legislativa del periodo que está por iniciar”, compartió el Mandatario en sus redes sociales.