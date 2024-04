El Gobernador Rubén Rocha Moya prometió a líderes de productores agrícolas seguir gestionando para determinar un apoyo por tonelada por parte del Gobierno federal para los productores.

Destacó que se encuentra al frente de las negociaciones, pero admitió que aún no existe un acuerdo definitivo.

”Me reuní con el Secretario de Agricultura, Víctor Villalobos y también con el Subsecretario de Egresos, a quien encargó el Presidente que viera el tema de Hacienda y estuvo también la gente de Segalmex y tratamos el tema. No lo hemos concluido, es lo que quiero informar, lo que quiero es estarles informando permanentemente, no lo hemos concluido”, indicó.

Rocha Moya agregó que el Víctor Villalobos continúa en un diálogo con los industriales a efecto de determinar el precio fijo bajo el compromiso por parte del sector empresarial de cubrirlo, además de que se está en pláticas con Juan Pablo de Botton Falcón, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda.

”El Gobierno federal, ya tratamos ahora con el subsecretario de Egresos, va a definir cuál es la aportación que hará para el productor, más bien, una aportación por tonelada, ¿En qué quedamos ahora? En que aún hay cosas que negociar con los industriales y tenemos que caminar un poquito más de lo que ahora han ofertado y por su parte Hacienda, hará una corrida financiera que permita decir, este es el apoyo que le damos a los productores”, añadió.

Rocha Moya adelantó que durante este fin de semana permanecerán revisando el tema y para la próxima semana posiblemente ya se tenga una respuesta concreta.

”No me gusta mentir, me gusta decir las cosas como son, de aquí al martes o miércoles de la próxima semana creo que podremos tener avances importantes respecto a la propuesta definitiva que por supuesto habremos de construir todos juntos. Tendrá que darla a conocer la autoridad, pero ya lo vamos a tener, no tardará más allá del miércoles de la semana que entra, muy oportuno porque todavía no se empieza la cosecha pero queremos caminar, se está caminando, no estamos estancados”, concluyó.