Rocha Moya señala a Coparmex de promover alianza PRI-PAN-PRD

Rubén Rocha Moya, candidato a la Gubernatura por Morena y el PAS, consideró que la Coparmex promovió la alianza PRI-PAN-PRD.

“Coparmex a nivel nacional inició convocando a esa alianza y es la misma y han estado muy interesados en eso, y por cierto, les digo, yo no sé a qué se atienen, su candidato nunca ha tenido éxito en los debates conmigo, ya debatí cuando fui senador y no le fue bien y en este último encuentro tampoco”, añadió.

Reiteró que solo acudirá a los debates convocados por la autoridad electoral.

“Ya les comenté yo a los de Coparmex, me reuní con ellos, que yo solo iba a participar en los debates convocados por la autoridad”, indicó el candidato morenista.

Su estrategia, detalló, es hacer campaña en territorio y no debatiendo con una persona o fuera de lo señalado por el órgano electoral, pues ya recibió invitaciones de Mario Zamora Gastélum de la alianza Va por Sinaloa, como de Sergio Torres Félix de Movimiento ciudadano para hacer un ejercicio cerrado entre quienes puntean en encuestas.

El Senador con licencia dijo que en las otras ocasiones en que participó como candidato a Gobernador, fue despreciado por no tener oportunidades de ganar, por lo que un debate cerrado significaría discriminar a las y los candidatos con menor oportunidad de ganar, argumentando que es un acto que va contra la democracia.

Manifestó también que el hecho de que quieran debatir con él demuestra que lleva ventaja y es el adversario a vencer, pero con un debate, aseguró, no es posible que le bajen los puntos de ventaja.

“Aunque no nos la den ellos, tenemos la ventaja y por supuesto que tenemos que entender que andan buscando cómo nos bajan puntos, ya les dije: en el debate no es posible, de tal manera que busquen otra estrategia y nosotros no vamos a caer en su jugada, vamos a ir al debate, insisto, que nos convoque la autoridad”, reiteró.