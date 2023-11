Rocha Moya señaló que los manifestantes se encuentran exigiendo que se detengan los procesos penales contra funcionarios y ex funcionarios de la UAS, sin embargo, esta exigencia no puede ser solucionada por su administración.

”El grupo que acude al Congreso es un grupo convocado por el PAS y por los funcionarios y ex funcionarios miembros del PAS y de la Universidad Autónoma de Sinaloa que están separados del cargo por cuestiones de imputaciones de cargos de corrupción”, mencionó.

”No es con manifestaciones, no es con bloqueos como lo van a resolver. La justicia se aplica, para eso existe el Estado de Derecho. El Ejecutivo no puede resolver esa problemática. No me compete, eso le compete a la Fiscalía, que es autónoma”.