Culiacán
|
Investigación

Rocha Moya señala que muerte de Fernando Alan no fue por fuego cruzado y pide esclarecer lo ocurrido

El Gobernador de Sinaloa afirmó que el caso debe investigarse con claridad y sostuvo que ya existen indagatorias en curso por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y la vía de justicia civil
Belem Angulo |
26/01/2026 10:56
26/01/2026 10:56

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se refirió al caso de Fernando Alan, joven que perdió la vida durante un operativo de fuerzas federales en Culiacán, y sostuvo que los hechos no deben ser presentados como resultado de un fuego cruzado.

“(Al parecer) no fue fuego cruzado, sino que fue un ataque que ocurrió en medio de una persecución de unos delincuentes, pero que se tienen que decir muy claramente que es lo que ocurrió”, apuntó.

El Gobernador indicó que ha mantenido comunicación con los padres del joven, quienes, dijo, le han expresado su exigencia principal.

Añadió que, además de lo que él ha declarado públicamente sobre el caso, ya existen investigaciones en curso por parte de instancias federales.

El caso de Fernando Alan es investigado por autoridades federales debido a la participación de fuerzas armadas en el operativo, mientras familiares y ciudadanos han realizado movilizaciones públicas en Culiacán para exigir justicia y el esclarecimiento de los hechos.

#Asesinato
#Culiacán
#Investigación
#Gobernador de Sinaloa
#Estudiante
#Joven
#Rubén Rocha Moya
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube