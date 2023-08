Las autoridades de seguridad de nivel nacional y estatal no analizan los recientes hechos de violencia en Sinaloa municipio como una disputa entre grupos del narcotráfico, admitió Rubén Rocha Moya.

De acuerdo al Gobernador, no existe evidencia suficiente para suponer que se trata de una disputa entre bandos delincuenciales.

“En la mesa no hemos visto que están peleados ‘El Chapo Isidro’ y Mario Calabazas, porque sería especular, no tenemos esa evidencia nosotros, no podemos tratarlo como cosa seria”, mencionó.

“No tenemos certeza de cuál es la riña”.

Desde finales de julio comenzaron a registrarse hechos violentos en la sierra de Sinaloa municipio, que provocaron que algunos residentes abandonaran sus hogares buscando refugio en zonas seguras.

Ante el éxodo, el Gobierno de Sinaloa instaló refugios para dichas personas, sin embargo, Rocha Moya negó que se trataran de desplazados por la violencia.

“Nosotros no les llamamos desplazados, nosotros los estamos protegiendo”, dijo.

A pregunta expresa sobre si existen condiciones seguras para regresar a sus hogares, el Gobernador descartó un pronto retorno.

“No hay condiciones todavía”, sostuvo.