Rocha Moya solicita licencia temporal como Gobernador de Sinaloa mientras dura proceso de investigación

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia temporal a su cargo ante el Conreso del Estado, luego de que se dio a conocer una investigación en su contra y señalamientos por parte de autoridades de Estados Unidos, en un caso que también es revisado por la Fiscalía General de la República.

En un mensaje dirigido a la población la noche de este viernes, casi a las 22:00 horas, el Mandatario estatal informó que su decisión busca facilitar el desarrollo de las indagatorias y garantizar la actuación de las instituciones de justicia.

“Lo hago con la finalidad de facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación”, expresó.

Rocha Moya rechazó las acusaciones en su contra, mismas que calificó como “falsas y dolosas”, y aseguró que cuenta con una trayectoria que respalda su actuar público.

“Tengo la conciencia tranquila, una vida de trabajo respalda mis palabras. Lo digo clara y contundentemente. Son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra. A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca, nunca los traicionaré”, afirmó.