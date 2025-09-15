$!Rocha Moya supervisa avances del Malecón margen izquierda en Culiacán

CULIACÁN._ El proyecto Malecón margen izquierda del río Culiacán es considerado por el Gobierno de Sinaloa como la obra más grande de todos los tiempos que se hayan tenido en la ciudad.

Y al hacer un recorrido de supervisión de los avances, el Gobernador Rubén Rocha Moya destacó que esta obra se convertirá en un polo de desarrollo para la capital, además de desfogar el tráfico de la zona y dará más movilidad hacia las salidas de la ciudad, además de embellecer el entorno.

”Esto además de ser un espacio que va a abrir para la inversión, se va a convertir en un polo de desarrollo, luego tenemos que este Malecón va a desfogar mucho el tráfico, de manera más rápida, le va a dar movilidad a la ciudad va a evitar los congestionamientos y va a embellecer a Culiacán”, afirmó.