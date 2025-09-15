$!Rocha Moya supervisa avances del Malecón margen izquierda en Culiacán

CULIACÁN._ El proyecto Malecón margen izquierda del río Culiacán es considerado por el Gobierno de Sinaloa como la obra más grande de todos los tiempos que se hayan tenido en la ciudad.
Y al hacer un recorrido de supervisión de los avances, el Gobernador Rubén Rocha Moya destacó que esta obra se convertirá en un polo de desarrollo para la capital, además de desfogar el tráfico de la zona y dará más movilidad hacia las salidas de la ciudad, además de embellecer el entorno.
”Esto además de ser un espacio que va a abrir para la inversión, se va a convertir en un polo de desarrollo, luego tenemos que este Malecón va a desfogar mucho el tráfico, de manera más rápida, le va a dar movilidad a la ciudad va a evitar los congestionamientos y va a embellecer a Culiacán”, afirmó.
Con una longitud de más de 5 kilómetros, el Malecón margen izquierda del río Culiacán, es la obra insignia del Gobierno de Rocha Moya, informó el Gobierno estatal en un comunicado, en la cual, se trabaja conforme a los tiempos de ejecución establecidos registrando un avance del 30 por ciento.
Ante ello se prevé que a partir del mes de noviembre se empiecen a ver las primeras lozas de concreto hidráulico.
Para dar dinamismo a la obra, se explicó, se tienen proyectadas la construcción de gazas de distribución vial.
Con este proyecto e inversión de más de 667 millones de pesos, contemplado en el Plan Sinaloa de Reactivación Económica y Social, expone el comunicado, se fortalece el crecimiento urbano y sostenible, impulsando el empleo, además de fortalecer el sector comercial y turístico
Acompañaron al Gobernador Rocha en esta supervisión el Secretario General de Gobierno Feliciano Castro Meléndrez; Raúl Montero Zamudio, Secretario de Obras Públicas y el arquitecto Jaime González.