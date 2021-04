Rocha Moya tiene cita para vacunarse el martes 6 de abril

Con la llegada a Culiacán de la vacuna contra Covid-19 para adultos mayores, el candidato a la gubernatura por Morena y el Partido Sinaloense, Rubén Rocha Moya, tendrá la oportunidad de recibir la primera dosis el martes 6 de abril, así lo informó este domingo al iniciar las actividades de campaña.

“Martes 6 de abril, a las 10:00 horas am, escuela Revolución”, dijo el Senador con licencia sobre la cita que gestionaron sus hijos para vacunarse.

De acuerdo con Héctor Melesio Cuen Ojeda, Dirigente del Partido Sinaloense y Químico de profesión, explicó que, puesto que Rocha Moya ha tenido dos veces Covid-19, ya había generado anticuerpos, por lo que la vacuna solo vendría a reforzarlo, para que, en caso de que se contagie de nuevo, neutralizar la enfermedad.

Entre otros temas que trató la mañana del domingo en la ciudad de Culiacán, Rocha Moya dijo que llevarán una campaña de respeto y que serán propositivos, dejando de lados las prácticas que, consideró, otros partidos han tenido siempre al tener campañas sucias o de desacreditación.

“Nosotros nos comprometemos a que vamos a hacer una campaña de respeto; no vamos a promover la campaña sucia, no lo necesitamos; vamos a ser propositivos, no vamos a indagar qué hay allá enfrente, nos vamos a ocupar en qué podemos proponer; no vamos a ser precursores ni contestatarios”, declaró.

También comentó que por el momento no tienen mediciones internas para conocer la intención del voto de la ciudadanía, como la posición que puede tener la alianza Morena PAS en la preferencia de la gente, pero que trabajarán para ganar la confianza, pero respetando a quienes voten por otro partido.