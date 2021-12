Rocha Moya toma protesta al Patronato Impulsor del Deporte

“Vaya que es una huella muy bonita, yo regularmente digo que el deporte no sólo debe ser la cara bonita, el espectáculo, que lo es, sino que es mucho más, es formación, un medio a través del cual se previenen las conductas antisociales; entonces importa mucho el deporte en la sociedad, es fundamental, de tal manera que la tarea que ustedes hacen es muy reconocible”, agradeció.

El Gobernador Rubén Rocha Moya tomó protesta al nuevo Consejo Directivo del Patronato Impulsor del Deporte Sinaloense A. C, que será encabezado por el empresario David Eduardo Vargas Rodríguez en el periodo 2021-2025.

Durante la ceremonia de toma de protesta del nuevo Consejo Directivo del PIDS, entregaron reconocimientos a ex presidentes y ex integrantes del mismo.

En entrevista, Rocha Moya informó que recogerán propuestas que dejó el Consejo Directivo saliente, y ventiló que Vargas Rodríguez fue considerado para otros cargos en el gabinete.”No quiso puesto en la administración, finalmente yo ya lo había nombrado Subsecretario de Desarrollo Económico pero él me dijo que no porque tenía, entonces esta es una tarea que no lo ancla a un puesto determinado”, expuso el Gobernador.