Rocha Moya tramita su licencia permanente y promueve el programa en Sinaloa

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acudió este martes a las oficinas de Vialidad y Transportes en la Unidad de Servicios Estatales para tramitar su licencia permanente, en el arranque del programa que busca ofrecer este documento con vigencia indefinida a la ciudadanía.

Tras encabezar su Conferencia Semanera, recorrió las instalaciones, previo a iniciar su propio proceso para obtener la licencia.

El Gobernador destacó la respuesta ciudadana registrada desde las primeras horas del programa, al señalar que la demanda ha sido significativa tanto en línea como en módulos presenciales.

“Es tanto beneficio, que la gente, por ejemplo, hace un rato ya teníamos más de mil en línea y más de 600 presentes, en unas cuantas horas”, afirmó.

De acuerdo con la información oficial, en el inicio de la jornada se contabilizaron más de mil 500 trámites realizados, reflejando el interés de la población por obtener este documento de carácter permanente.

Rocha Moya reiteró la invitación a las y los sinaloenses para aprovechar esta modalidad, ya sea acudiendo a los módulos de recaudación distribuidos en el estado o mediante la plataforma digital habilitada para este fin.