El Gobernador exhortó a la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa a que tome la decisión de adelantar el fin del ciclo escolar o crear estrategias para que la comunidad educativa ya no asista a los planteles de manera presencial.

El Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya pidió a las autoridades educativas terminar el ciclo escolar para que los estudiantes no asistan a clases ante la situación de calor.

“Para que cierren el curso ya, vayan cerrando el curso”, exhortó.

“Por favor tomen la decisión de que se queden los niños en su casa”.

Esta solicitud de tomar decisiones está dirigida para las zonas en donde se ha registrado mayores temperaturas.

“De aquí en adelante, se los digo yo y que me disculpe la Secretaria, tienen la aprobación nuestra para que cierren el curso, vayan cerrando el curso. Y ahí donde no lo han cerrado y tengan problemas de calor, no estén trabajando, por favor tomen la decisión de mandar a los niños a su casa”, dijo.