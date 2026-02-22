$!Rocha Moya y Conago respaldan estrategia nacional de seguridad y acciones del Gobierno federal

La Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (Conago) emitió un o pronunciamiento en el que las y los mandatarios estatales del país expresaron su respaldo a la política nacional de seguridad y a las acciones emprendidas por el Gobierno de México, documento que fue suscrito por el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
En el posicionamiento, la Conago reconoció las acciones realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional en el marco de la ley, orientadas a debilitar las estructuras delictivas que afectan la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas.
De igual forma, las y los gobernadores destacaron el trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad federal, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, subrayando su compromiso y profesionalismo para salvaguardar la integridad y la tranquilidad de la población.
El documento también expresa respaldo a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
“Expresamos nuestro respaldo a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por la conducción decidida, responsable y estratégica de la política nacional de seguridad”, puede leerse en el mismo.
“La seguridad es una responsabilidad compartida. En unidad y con pleno respeto a la legalidad, seguiremos trabajando para garantizar la paz, la estabilidad y el bienestar de todas y todos los mexicanos”.
Desde las entidades federativas, la Conago refrendó su disposición a mantener coordinación permanente con el Gobierno de México; respaldar la estrategia nacional de seguridad; trabajar en el ámbito de sus competencias para garantizar la paz y la seguridad; fortalecer las capacidades institucionales en materia de prevención, inteligencia y procuración de justicia; e impulsar acciones integrales que atiendan las causas estructurales de la violencia.
El pronunciamiento fue firmado por la presidenta de la Conago y gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, así como por las y los titulares de los poderes ejecutivos estatales, entre ellos Rocha Moya.
En el texto, se subraya que la seguridad es una responsabilidad compartida y que, en unidad y con respeto a la legalidad, los gobiernos estatales continuarán trabajando para garantizar la paz, la estabilidad y el bienestar de la población.