$!Rocha Moya y Conago respaldan estrategia nacional de seguridad y acciones del Gobierno federal

De igual forma, las y los gobernadores destacaron el trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad federal, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, subrayando su compromiso y profesionalismo para salvaguardar la integridad y la tranquilidad de la población.

En el posicionamiento, la Conago reconoció las acciones realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional en el marco de la ley, orientadas a debilitar las estructuras delictivas que afectan la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas.

La Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (Conago) emitió un o pronunciamiento en el que las y los mandatarios estatales del país expresaron su respaldo a la política nacional de seguridad y a las acciones emprendidas por el Gobierno de México, documento que fue suscrito por el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El documento también expresa respaldo a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Expresamos nuestro respaldo a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por la conducción decidida, responsable y estratégica de la política nacional de seguridad”, puede leerse en el mismo.

“La seguridad es una responsabilidad compartida. En unidad y con pleno respeto a la legalidad, seguiremos trabajando para garantizar la paz, la estabilidad y el bienestar de todas y todos los mexicanos”.

Desde las entidades federativas, la Conago refrendó su disposición a mantener coordinación permanente con el Gobierno de México; respaldar la estrategia nacional de seguridad; trabajar en el ámbito de sus competencias para garantizar la paz y la seguridad; fortalecer las capacidades institucionales en materia de prevención, inteligencia y procuración de justicia; e impulsar acciones integrales que atiendan las causas estructurales de la violencia.

El pronunciamiento fue firmado por la presidenta de la Conago y gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, así como por las y los titulares de los poderes ejecutivos estatales, entre ellos Rocha Moya.

En el texto, se subraya que la seguridad es una responsabilidad compartida y que, en unidad y con respeto a la legalidad, los gobiernos estatales continuarán trabajando para garantizar la paz, la estabilidad y el bienestar de la población.