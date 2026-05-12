Rocha no ha pedido reforzar seguridad tras ataque a una de sus casas: Gobernadora de Sinaloa

El Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya no ha solicitado seguridad adicional al Gobierno del Estado, luego del ataque armado contra una de sus propiedades en la Colonia Las Quintas, en Culiacán ocurrido el pasado sábado, aseguró la Gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde.

Al ser cuestionada precisó que hasta el momento no existe ninguna petición formal en ese sentido.

“No, no ha pedido reforzar (su seguridad)”, afirmó.

La Mandataria estatal aseguró que la última vez que habló con Rocha Moya fue el pasado 2 de mayo, día en que asumió la Gubernatura, cuando él la llamó para felicitarla y desearle éxito en su gestión.

“La última llamada que tuve con él fue el día de mi toma de protesta para felicitarme y desearme éxito en mi Gubernatura interior”.

Bonilla Valverde indicó que, como lo señaló la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la casa atacada se encontraba deshabitada desde hace aproximadamente 10 años y que no se reportaron personas lesionadas durante el hecho.

“Esa casa está deshabitada desde hace 10 años y no hubo lesionados como ella lo menciona”, reiteró.