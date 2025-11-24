Rocha pide a productores sinaloenses no afectar a terceros durante bloqueos en casetas

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya pidió a los productores que participarán en los bloqueos de casetas durante el paro nacional agrícola a no afectar a terceros.

Reconoció el derecho de los agricultores a manifestarse, pero llamó a tomar en cuenta a las personas que transitan por las carreteras.

“Vamos a resistir, con toda tranquilidad y calma, con todo respeto a quienes se manifiestan. Nada más que, tengan en cuenta una cosa: no afectar a terceros”.

Señaló que los cierres completos “degradan la circulación” tanto de vehículos particulares como de unidades de trabajo.

Subrayó que quienes viajan tienen derecho al libre tránsito establecido en el artículo 11 constitucional.

“Por favor, consideren eso, el bloqueo, lo que hace es afectar a terceros y degrada mucho la circulación de los particulares y de los autos o vehículos de trabajo”.

“Tengan en cuenta eso, también, la gente que viene transitando por las carreteras tienen derecho. Ellos tienen un artículo que les favorece, que es el 11 Constitucional, que se llama libre tránsito”, dijo.

Aseguró que en Sinaloa aún no existe un problema de comercialización del maíz, a diferencia de lo que ocurre en otros estados.

Señaló que su Gobierno mantiene compromisos de apoyo directo con productores, especialmente con trigueros del valle de El Carrizo.

“En Sinaloa no lo hay todavía, no lo tenemos. Nosotros no tenemos problemas de comercialización. Es más, de una vez les informo fui a El Carrizo les comprometimos un apoyo extraordinario, nuestro. Nosotros no le debemos a los trigueros. Nosotros le vamos a apoyar para que salgan este mes y el siguiente, de 400 pesos por tonelada”.

Añadió que no hay alertas que indiquen un riesgo inmediato en la compra del maíz, aunque reconoció que pueden existir pendientes relacionados con las coberturas del ciclo pasado.

“En la comercialización del maíz no tenemos problema, todavía no. Yo espero no tenerlo, pero ese problema me quita más el sueño, más a mí casi que a los productores que tienen el maíz a la hora de vender”.