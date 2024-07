En la reunión el Gobernador Rocha Moya señaló la necesidad de que todos los gobiernos atiendan la perspectiva de género.

“El tema de considerar la perspectiva de género tiene que ver con la civilidad política, nosotros estamos comprometidos con eso, y estas cosas nos ayudan a empujar; la convicción la tenemos, que eso es lo más importante, y la convicción no es otra cosa que voluntad política, quien no tiene voluntad política para hacer las cosas, pues no. Tenemos que caminar hacia la igualdad, ya ni siquiera hacia la perspectiva, la igualdad es más”, comentó.

Rocha Moya presumió que en su Gobierno se cuenta con un gabinete paritario.

“Hemos caminado, es el primer gabinete paritario que tenemos, pero lo que tiene que ver con lo sustantivo, alejado de lo aritmético, es también convicción nuestra”, mencionó.

La oficial nacional del PNUD, Cinthia Martínez, explicó que el objetivo de crear esta estrategia es para promover que los gobiernos locales de México integren la perspectiva de género y la participación ciudadana en la documentación y en los lineamientos propios, y en su presupuestación local.