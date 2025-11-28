Rocha reconoce en su Cuarto Informe que la pacificación de Sinaloa aún no llega

A pesar de los avances que se han tenido en diferentes frentes, Sinaloa aún no ha logrado la pacificación que se espera, admitió el Gobernador Rubén Rocha Moya durante su comparecencia en el Congreso del Estado por su Cuarto Informe de Gobierno.

El Mandatario estatal inició su mensaje destacando el ambiente de productividad y dinamismo económico, pero al mismo tiempo admitió que la inseguridad continúa siendo un tema persistente.

“Los datos de detenciones, aseguramientos, decomisos y destrucción de laboratorios dan testimonio del compromiso de los tres niveles de gobierno en el combate al crimen organizado”, apuntó.

“Yo soy muy viejo, más viejo que todos los están aquí, yo tengo 76 años y los he vivido en Sinaloa. Me han tocado muchos conflictos de estas confrontaciones de grupos del crimen organizado y no hay registro de lo que en realidad como ahora se ha decomisado, detenido, apresado de generadores de violencia, sin embargo, vuelvo a insistir, no hemos podido lograr la pacificación que requerimos”.

Rocha Moya explicó que la violencia entre grupos del crimen organizado, que dijo lleva más de un año generando afectaciones, ha golpeado la convivencia social.

“El estallido de violencia entre grupos de la delincuencia organizada desde hace más de un año ha afectado nuestra convivencia colectiva”, señaló ante diputadas y diputados.

Frente a esta situación, resaltó el respaldo continuo de las instituciones federales.

“Recibimos el respaldo del Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Marina Armada de México para proteger a la población”, puntualizó.

Añadió que la presencia de las fuerzas federales ha devuelto en parte la confianza ciudadana porque su presencia en ciudades, calles, carreteras y eventos públicos ha generado confianza y permitido desarrollar las actividades con mayor tranquilidad en nuestra cotidianeidad.

En este mismo sentido, Rocha Moya agradeció directamente a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Sin embargo, dejó claro que aún no se puede hablar de un triunfo.

“Decir que la batalla está ganada sería incorrecto, pero afirmar que hemos frenado el avance de esta amenaza es un hecho irrefutable”, mencionó.

Para ejemplificar la relativa recuperación del espacio público, el Gobernador relató su visita reciente a la Feria Ganadera, donde vio la asistencia masiva de familias.

“Quiero decirles en este tema, yo ayer fui a la Feria Ganadera, está súper llena, nadie sabía que iba, yo fui a cansarme un rato”, narró.

Añadió que esa alta afluencia refleja la percepción social de mayor tranquilidad gracias a los operativos en curso.

“La pongo de ejemplo porque tiene que ver con la confianza que han dado los operativos que están puestos”, afirmó.

El Mandatario también abordó uno de los temas más sensibles en materia de seguridad: los feminicidios, y aceptó que los asesinatos de mujeres han aumentado.

“Ayer me preguntaron, han aumentado mucho los feminicidios, en efecto, nos duele mucho. Han aumentado los feminicidios, y todos los días, lamentablemente, nos están reportando el asesinato de por lo menos alguna mujer”, lamentó, en el contexto de los 16 días de activismo contra la violencia de género.

“Esa es una evidencia de que no hemos podido todavía con la inseguridad”.

A lo largo de su informe, el Gobernador insistió en que el trabajo de combate al crimen organizado es constante y respaldado por datos.

“Sin embargo, vuelvo a insistir, no hemos podido lograr la pacificación que requerimos”, concluyó, subrayando que el reto de devolver tranquilidad a las familias sinaloenses sigue siendo una asignatura pendiente para su Gobierno.