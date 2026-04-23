Rocha respalda comparecencia de Gobernadora de Chihuahua; dice que Senado actúa dentro de sus facultades

Ante la solicitud del Senado de la República para que comparezcan la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y el Fiscal estatal, César Jáuregui, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, consideró que los legisladores están actuando dentro de las atribuciones que les corresponden.

En entrevista, señaló que las comparecencias solicitadas por el Senado deben atenderse bajo criterios de respeto institucional y cortesía política.

“Tiene que haber términos de cortesía e institucional para poder asistir a las comparecencias que solicitan los senadores”, expresó.

La petición del Senado surge luego del caso de dos agentes del Gobierno de Estados Unidos que fallecieron en un accidente de tránsito mientras realizaban labores oficiales en el estado de Chihuahua.

Sobre ese contexto, Rocha Moya subrayó que la política exterior corresponde al Gobierno federal y está encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que los gobiernos estatales no están facultados para establecer acuerdos directos con otros países, especialmente en temas de seguridad.

“Estamos al tanto y cuidando por supuesto la legalidad de las relaciones que deben hacerse y tenerse con otros países, no solamente con Estados Unidos”, dijo.

Cuestionado sobre si en Sinaloa se respeta la Ley de Seguridad Nacional, respondió de forma categórica.

“Sí, definitivamente, aquí se respeta y se hace respetar la Ley de Seguridad Nacional”, apuntó.