Rocha respalda rotación en la Fiscalía General de la República tras salida de Gertz Manero

El Gobernador Rubén Rocha Moya se manifestó a favor del proceso de relevo en la Fiscalía General de la República, luego de la renuncia presentada por Alejandro Gertz Manero el pasado 27 de noviembre.

El mandatario estatal señaló que este movimiento abre la oportunidad para que, desde el Gobierno Federal y el Senado, se evalúe la duración que deben tener los titulares de órganos públicos.

Rocha Moya afirmó que la rotación en las instituciones es un elemento relevante para garantizar el cumplimiento de las responsabilidades, por lo que consideró positivo el cambio que se desarrolla actualmente en la FGR.

Indicó que, de los perfiles incluidos en la terna enviada por el Senado, únicamente conoce a la ex Fiscal capitalina Ernestina Godoy.

“Yo creo que es bueno, es positivo, tienen que pensar un poco más en el Senado y el Gobierno en general que los espacios de permanencia de un funcionario no deben ser tan largos; la rotación es muy importante en todos los puestos”, expresó.

Tras la renuncia de Gertz Manero, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que su salida marca el cierre de un periodo y el inicio de uno nuevo dentro de la Fiscalía General.

También reconoció el trabajo del ex fiscal durante el tiempo que ocupó la titularidad y precisó que el cambio se concretó luego de acordar que asumirá un encargo diplomático en el extranjero, aunque aún no se define el país al que será enviado.

El relevo en la FGR se da mientras el Senado analiza a los aspirantes para encabezar la institución.

El procedimiento contempla entrevistas y dictámenes antes de que se concrete la designación del nuevo titular.