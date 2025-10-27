Rocha respeta protestas de agricultores, pero les pide no prolongar la toma de casetas

El Gobernador Rubén Rocha Moya reconoció el derecho de los productores agrícolas a manifestarse, en el marco del paro nacional iniciado este lunes 27 de octubre, pero exhortó a que las manifestaciones no se prolonguen para no afectar a los usuarios de las carreteras.

La manifestación en Sinaloa adoptó la medida de liberación de casetas, lo que resulta en que los agricultores tienen tomadas las casetas para evitar la recaudación y los conductores pasan por las mismas sin pagar.

Desde la conferencia La Semanera, el Gobernador señaló que mantiene respeto hacia las movilizaciones programadas en casetas en San Miguel Zapotitlán, Ahome; Cuatro Caminos, Guasave; así como en Alhuey, Angostura, y El Pisal, Navolato, sobre la autopista Benito Juárez, conocida como La Costera.

Rocha Moya afirmó que el problema de fondo es el modelo de comercialización de granos y confió en que la reunión anunciada por la Presidenta Claudia Sheinbaum con dirigentes nacionales derive en acuerdos.

“Le aplaudo a la Presidenta que ha dicho ahora van a buscar la forma de cómo resolver el tema y ella lo va a resolver porque es una mujer humana, que sabe y está metida en todos los problemas y conoce la problemática de los productores agrícolas, de todos. No solamente el tema del maíz, el tema del trigo, del sorgo y frijol”, reconoció el Gobernador.

Rocha Moya aseguró que existe voluntad desde el Gobierno federal para atender el conflicto, y reiteró su respaldo a las gestiones que encabeza la Federación.

“En el tema de la comercialización de nuestros productos del campo, yo quiero que haya seguridad y esa seguridad nos dé garantía de que vamos a seguir produciendo”, puntualizó.

Los agricultores mantienen la toma de casetas como medida de presión a nivel nacional, en espera de una ruta definitiva para resolver el esquema de precios y pagos pendientes de programas estatales y federales de apoyo al campo.