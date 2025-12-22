Rocha se compromete a entregar bicicletas a infancias de dos comunidades de Badiraguato

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se comprometió a entregar bicicletas a las niñas y los niños de las comunidades de La Ciénega de los Lara y El Palmar de los Ríos, en el municipio de Badiraguato, como parte de una visita a ambas localidades.

Durante los recorridos, el Mandatario estatal informó que el próximo 6 de enero, con motivo del Día de Reyes, serán enviadas bicicletas para todas las infancias de ambas comunidades, anuncio que generó aplausos entre las familias asistentes.

Las visitas formaron parte de una gira de trabajo en la zona serrana de Badiraguato, donde Rocha Moya sostuvo encuentros con habitantes de las comunidades y realizó anuncios relacionados con apoyos sociales.

De acuerdo con lo expresado por el Gobernador, la entrega de bicicletas busca beneficiar a las niñas y los niños que viven en estas localidades, ubicadas en regiones de difícil acceso.

Las familias presentes reaccionaron de manera positiva al anuncio, en un ambiente de convivencia comunitaria durante las actividades encabezadas por el Ejecutivo estatal.