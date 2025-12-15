Rocha señala que se gestiona la permanencia del Mazatlán F.C. en Sinaloa

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reconoció que la posible salida del Mazatlán FC de la ciudad representaría un golpe importante tanto para la afición como para la economía vinculada al estadio y a la actividad que genera el fútbol profesional.

El Mandatario estatal informó que el Gobierno ya da seguimiento al tema y se encuentra revisando los términos del convenio relacionado con el uso del estadio Kraken, particularmente en lo referente a la duración del acuerdo y a las condiciones previstas para escenarios excepcionales como el actual.

Rocha Moya explicó que el estadio fue construido con recursos públicos y es propiedad del Estado, por lo que se analiza con detalle el alcance del contrato firmado con la empresa responsable del equipo. Indicó que también se investiga el monto de inversión pública destinada a la construcción del inmueble, ante versiones que estiman un costo cercano a los 700 millones de pesos.

El Gobernador señaló que, si bien la eventual salida del equipo implicaría una pérdida económica y de atractivo para la ciudad, el Gobierno del Estado debe respetar las reglas que rigen a la liga de fútbol profesional, las cuales permiten que los equipos cambien de sede si así lo deciden sus propietarios.

Añadió que se trabaja en la elaboración de un plan para enfrentar este escenario y analizar posibles alternativas para el uso del estadio, aunque reconoció que resulta complejo contar con un equipo de Primera División sin la decisión expresa de un propietario interesado en establecerse en Mazatlán.

Destacó que el fútbol ha funcionado como un punto de encuentro social para la población, por lo que la posible salida del Mazatlán FC es un asunto considerado de alta prioridad para el Gobierno del Estado.