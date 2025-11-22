Rocha solicita al Congreso de Sinaloa aplazar fecha de su Cuarto Informe

El Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, solicitó al Congreso del Estado aplazar la fecha de su comparecencia con motivo de su Cuarto Informe de Gobierno, originalmente programado para este miércoles 26 de noviembre, debido a problemas de agenda.

El Mandatario señaló que la nueva fecha propuesta es el viernes 28, pero que el ajuste aún debe ser acordado por los legisladores.

“Estamos viendo lo del 26 [de noviembre] porque tengo un problema para asistir. Yo les pedí que lo consideraran y me lo pasaran, si es posible, para el viernes”, dijo.

“[El 28 de noviembre] es la idea, pero no está acordado todavía. Lo tienen que acordar los diputados. Dependería de que ellos puedan”.

Rocha explicó que su comparecencia del miércoles con el Congreso es una reunión “estrictamente de trabajo”, tal como lo establece la ley para la entrega del informe anual del Ejecutivo.

Aseguró que no se trata de un acto protocolario y que no le corresponde definir listas de asistentes.

“Lo que tengo qué ver con los diputados es lo que vamos a hacer: una reunión de trabajo y yo no les puedo dar ninguna lista de asistencia de invitados”, apuntó.

Hasta el momento, el Legislativo no ha oficializado el cambio.