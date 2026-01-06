Rocha toma protesta a Sandra Angulo Cázarez como secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas

El Gobernador Rubén Rocha Moya, tomó protesta a Sandra Angulo Cázarez, como secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, después de haber sido ratificada por la mayoría en el Congreso del Estado.

El cambio de titular en transparencia viene después de que la ex secretaria, María Guadalupe Ramírez Zepeda, renunció del cargo tras una serie de polémicas sobre el manejo de recursos en viáticos.

El Gobernador Rocha instó a la nueva secretaria a trabajar con responsabilidad y eficiencia, procurando siempre la normatividad y eficiencia en la recepción y seguimiento a las solicitudes, así como recabar y difundir información pública.

Angulo Cázarez inició su carrera en la administración pública estatal, en el área de Tecnologías participando en labores operativas y de coordinación interna. Posteriormente, se desempeñó como administradora en la secretaría de Obras Públicas, con funciones relacionadas a gestión administrativa, control de procesos internos y apoyo a la operación institucional de proyectos de obra pública.

También, ocupó cargos en Administración y Finanzas, con responsabilidades vinculadas a bienes, suministros y normatividad organizacional, áreas relacionadas con el manejo de recursos materiales, procedimientos internos y control administrativo dentro del gobierno estatal, además de haber desempeñado funciones en la iniciativa privada.