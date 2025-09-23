Rocha y Harfuch sostienen nueva reunión de seguridad, ahora con directivos de medios de comunicación, en Culiacán

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se encuentra en la Base Aérea Militar Número 10 en Culiacán, donde encabezó una reunión con el Gobernador Rubén Rocha Moya, empresarios y representantes de medios de comunicación para revisar los avances de la estrategia de seguridad en la entidad.

El encuentro forma parte de las reuniones quincenales instruidas por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en las que el Gabinete federal de seguridad se traslada a los estados para evaluar resultados y coordinar acciones.

De acuerdo con la agenda, esta es la quinta reunión periódica del Gabinete federal de seguridad en Sinaloa durante este año.

La última sesión tuvo lugar el pasado 10 de septiembre, con mesas privadas de trabajo entre empresarios locales, autoridades estatales y mandos federales.

En esta ocasión, la llegada de los funcionarios federales se dio a temprana hora en instalaciones militares, donde se congregaron también representantes de la prensa y autoridades estatales.