Rocha y Madueña tendrían reunión con Mario Delgado para destrabar apoyos federales para la UAS

CULIACÁN._ El Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, señaló que está a la espera de una reunión con el Secretario de Educación Pública federal, Mario Delgado Carrillo, la cual podría concretarse la próxima semana a fin de definir temas como los recursos necesarios para cierre de año.

Indicó que sostuvo un breve encuentro con el titular de la SEP la semana pasada en la Ciudad de México, donde el funcionario le mencionó que buscaría liberar su agenda para recibirlo junto al Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“Tenemos pendiente una reunión con Mario Delgado. Yo lo vi la semana pasada en México y me decía que esta semana iba a desahogar la agenda para ver si ya la próxima semana nos puede atender a mí y al señor Gobernador para platicar esos temas”, aseguró Madueña Molina.

A esta reunión, dijo, también se uniría el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, con quien se ha reunido.

“Él va a insistir estar en la reunión con Mario Delgado, ya trae él también ese tema, ya lo vio con el secretario particular del Secretario para que también él estar presente porque él es el que conoce a fondo”.



Necesita UAS mil 200 millones de pesos para cerrar 2025

Madueña Molina indicó que desde enero solicitaron un recurso económico de mil 200 millones de pesos tanto al Gobierno federal y estatal, déficit que estimaron les iba a faltar debido a adeudos con el pago de las primas de vacaciones y con el Instituto Mexicano de Seguro Social.

“Desde enero pedimos a la autoridad federal y estatal mil 200 millones que es en base a la corrida financiera que se hizo lo que nos iba a faltar. Tuvimos un desajuste en la prima vacacional que debemos y que la vamos a pagar en cuanto tengamos ya los recursos”.

“También un desajuste con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que gracias a la gestión del señor Gobernador con el director del IMSS, Zoé Robledo, se logró establecer y firmar un convenio que nos da tranquilidad cuando menos para que no se nos vaya a cortar”.

El Rector de la UAS explicó que en junio, durante una reunión con la SEP en Ciudad de México, la Federación les informó que para acceder a apoyos extraordinarios era necesario ajustar cargas laborales y estructura interna.

A partir de esa petición, dijo, la UAS cumplió con las dos condiciones al proponer una reingeniería financiera y una reforma laboral, ambas aprobadas por mayoría tras una consulta interna entre trabajadores y jubilados.

Pese a ello, indicó el Rector, la reingeniería proyecta un ahorro de entre 500 y 600 millones de pesos anuales, ajustes que “ayudan, pero no resuelven” el déficit estructural de mil 200 millones de pesos.

En ese sentido, destacó que otro de los temas más urgentes en la mesa federal es el reconocimiento de las horas de asignatura.

Destacó que la UAS opera más de 130 mil, pero la SEP solo financia alrededor de 40 mil, lo que representa un faltante de más de 600 millones de pesos al año.

“Ese es el pleito que traemos en México”, comentó.